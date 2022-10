Annunciata l’edizione 2023 di Ypsigrock Festival

Annunciata la ventiseiesima edizione di Ypsigrock, festival musicale siciliano che si svolgerà a Castelbuono, in provincia di Palermo, dal 10 al 13 agosto 2023.

L’artwork che accompagnerà l’importante festival internazionale è stato realizzato dall’illustratore cileno Pablo Lineros.

Ora tocca solo attendere gli annunci degli artisti che dal 10 al 13 agosto 2023 parteciperanno alla 26esima edizione di Ypsigrock Festival. (La redazione)

