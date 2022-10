Anna Carol. L’ultimo, nuovo singolo in attesa del primo album

Inutili è il nuovo singolo della cantautrice di Bolzano Anna Carol. Un brano scritto a quattro mani con Andrea Bonomo; un racconto insolito dell’amore, che non è soltanto un viaggio tra farfalle nello stomaco e occhi a forma di cuore.

A proposito della scrittura del brano, inoltre, Anna Carol racconta:

Quando mi sono sentita con Andrea Bonomo co-autore del brano, volevamo metterci d’accordo per una session di scrittura insieme. Lui mi scrive “Inutili canzoni d’amore” e io gli dico, “Sì davvero che palle, queste canzoni d’amore, non se ne può più”. E lui mi dice “No no, scriviamo una canzone con questo titolo?”

Prodotto da Domenico Finizio (Tropea) e Edlin, Inutili è l’ultimo estratto dal primo album dell’artista, che sarà pubblicato a novembre 2022 da Nufabric Records con edizioni Kobayashi. (La redazione)

Se ti è piaciuto questo articolo, non possiamo che esserne felici. Tuttavia, per continuare a fare questo tipo di informazione in maniera libera e indipendente è importante anche (soprattutto) il tuo sostegno economico. Per questo motivo ti invitiamo a supportarci con una libera donazione via PayPal. Questo è il link per sostenerci. Grazie.