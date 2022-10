Landscapes, il nuovo album di Gianluca Perazzo

Pubblicato il 17 ottobre 2022 da Trulletto Records, Landscapes è il nuovo album del batterista e compositore salernitano Gianluca Perazzo.

Sette tracce ispirate da sette paesaggi, sette coordinate geografiche che diventano “mappa musicale” del cammino che ha intrapreso l’artista campano.

Solcare e vivere i luoghi, farli propri con gli occhi, tradurli in musica e lasciare una traccia sono gli obiettivi di Landscapes.

Un caloroso omaggio in musica ai luoghi di appartenenza dell’autore: il Cilento e il Golfo di Policastro. (La redazione)

