Il tour dei Cure

I Cure nel 2022 calcheranno i palchi di quattro dei più grandi e prestigiosi palazzetti italiani con un nuovo spettacolo.

A giugno 2021 il frontman della band, Robert Smith, ha dichiarato che i Cure hanno finito di registrare due nuovi album.

A oggi il gruppo new wave/post-punk britannico – inserito nel 2019 nella Rock and Roll Hall of Fame – è composto da Robert Smith (voce e chitarra), Simon Gallup (basso), Jason Cooper (batteria), Roger O’Donnell (tastiere) e Reeves Gabrels (chitarra). (La redazione)

I concerti in programma dei Cure