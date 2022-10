Terzo album per il duo folk rock Native Harrow

1 Minuto

Il duo composto dalla cantante Devin Tuel e dal multistrumentista Stephen Hams è una delle principali realtà folk rock inglesi contemporanee, qui con Old Kind of Magic al terzo album per Loose Music dopo gli ottimi riscontri di Happier Now del 2019 e Closeness del 2020.

Come sempre Devin e Stephen sono capaci di un riuscitissimo mix di folk rock e soul, stavolta con un disco ancora più ambizioso e catchy che in passato. L’album è stato scritto e registrato dopo il trasferimento dall’Inghilterra nella Pennsylvania rurale.

I Native Harrow adorano The Band e quel favoloso folk rock americano nato lungo i marciapiedi di Laurel Canyon negli anni ’60, il tutto condito da una spruzzata di psichedelia e gusto per il jazz.

Old Kind of Magic sarà pubblicato il 28 ottobre 2022 per Loose Music. (La redazione)