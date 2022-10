Il tour degli Afghan Whigs

1 Minuto

Gli Afghan Whigs, la rock band di Greg Dulli, torna in Italia per presentare il nuovo album How Do You Burn? uscito il 9 settembre 2022.

Nati a Cincinnati, in Ohio, nel lontano 1988, gli Afghan Whigs si sono da tempo distinti tra i vari colleghi, grazie alla loro selvaggia ed estatica miscela di hard rock, classic soul e anche grazie al carisma del frontman Greg Dulli. Nel corso della loro carriera si sono dimostrati una tra le band più interessanti e originali del panorama alternative rock mondiale.

La band americana si esibirà mercoledì 26 ottobre 2022 al Largo Venue di Roma. Di seguito tutti concerti in programma degli Afghan Whigs. (La redazione)