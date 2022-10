«Io sono leggenda», il nuovo singolo di Caravaggio

Caravaggio è Andrea Gregori, musicista e cantautore di Latina che ha iniziato la sua carriera più di 10 anni fa come frontman della rock band Godiva, per poi intraprendere la carriera da solista.

Musicista tenace e instancabile, Caravaggio ha raccolto il plauso di pubblico e addetti ai lavori grazie a brani come Le cose che abbiamo amato davvero, Il cielo su Mulholland Drive e Le donne di Botero.

Adesso è la volta di Io sono leggenda, nuovo singolo uscito il 24 ottobre 2022 per Orangle Records, che vede la collaborazione del compositore Giuseppe Saracini. Buon ascolto. (La redazione)

