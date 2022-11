Buried Words, il nuovo singolo e video del duo londinese Ederlezi 

Buried Words è il nuovo brano del duo londinese Ederlezi, un progetto che si sta lentamente facendo spazio nella scena britannica ed europea navigando letteralmente lungo i fiumi mentre il duo scrive, suona e produce musica.

David Page e Hannah Nicholson vivono sulla loro houseboat chiamata proprio “Ederlezi”, nome rubato a un brano di Goran Bregovic, dando vita a canzoni intense e trascinanti, veicoli al tempo stesso di una storia e di un paesaggio sonoro complessi.

Buried Words è insieme un brano pop epico – genere che ultimamente sta nascendo dalle ceneri del Britpop – e un tentativo di emulare la coppia vincente Lee Hazelwood & Nancy Sinatra.

Non mancano anche influenze di psichedelia anni 60, che vengono ben rappresentate nel videoclip che accompagna il brano. (Adaja Inira)

