I Måneskin candidati ai Grammy 2023 come «Best New Artist»

I Måneskin, ovvero la band italiana formata da Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio, sono stati nominati ai Grammy Award 2023 nella categoria Best New Artist.

A contendere la vittoria alle nostre superstar saranno Anitta, Omar Apollo, Domi & JD Beck, Samara Joy, Latto, Muni Long, Tobe Nwigwe, Molly Tuttle, Wet Leg.

Il Grammy Award è un importante e storico riconoscimento musicale assegnato dalla Recording Academy (formalmente National Academy of Recording Arts and Sciences), un’organizzazione statunitense di musicisti, produttori discografici, ingegneri del suono e professionisti vari del settore musicale.

La notizia della nomination arriva a distanza di quindici giorni circa dall’annuncio del nuovo album dei Måneskin intitolato Rush! e in uscita il 20 gennaio 2023. (La redazione)

