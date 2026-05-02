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La classifica delle canzoni più ascoltate in Italia e nel mondo – Spotify

Consulta ogni giorno la Top 50 Spotify Italia e Global: le canzoni più ascoltate, i trend del momento, i nuovi ingressi e i successi che dominano le classifiche. Un aggiornamento quotidiano per restare sempre al passo con le hit italiane e internazionali più popolari in streaming.

Pubblicato da
REDAZIONE
2 Maggio 2026

Hit Spotify

Ogni giorno ti aggiorniamo con le 50 canzoni più ascoltate su Spotify a livello globale e in Italia. Due classifiche a confronto per scoprire cosa ascolta il mondo e cosa fa ballare il nostro paese. Salva o torna su questa pagina per vedere quali sono i brani che salgono, che scendono e le nuove sorprese!

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Cosa troverai qui ogni giorno

  • Le variazioni di posizione: chi sale, chi scende, chi debutta.
  • Miglioramenti in streaming rispetto al giorno precedente (stream +7 Day, totali, ecc.).
  • Confronto tra trend globali e trend italiani, per cogliere emergenze o fenomeni locali.

Top 50 Global

Questa sezione raccoglie le 50 tracce con il maggior numero di stream su Spotify in tutto il mondo. Puoi consultare la classifica ufficiale giornaliera tramite le playlist Top 50 – Global di Spotify stessa.

Top 50 Italia

La classifica italiana riflette i gusti musicali del pubblico italiano su Spotify ogni giorno. Puoi visualizzare il ranking completo tramite la playlist Top 50 – Italy di Spotify.

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Conclusione

La musica cambia ogni giorno, e queste classifiche sono uno specchio dei gusti e delle tendenze del momento. Che tu stia cercando ispirazione per la tua playlist di Spotify o voglia solo restare al passo con le hit del giorno, questo spazio è pensato per offrirti uno sguardo rapido ma completo sul mondo dello streaming. (La redazione)

 

✓ MUSICLETTER.IT è un sito indipendente di musica, cultura e informazione fondato nel 2005 da Luca D'Ambrosio © Tutti i diritti riservati - 2 Maggio 2026

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2 Maggio 2026

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