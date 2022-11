Kety Fusco in concerto alla Royal Albert Hall

La musicista e compositrice Kety Fusco è stata invitata a presentare il suo nuovo album, The Harp, presso la prestigiosa Royal Albert Hall di Londra.

The Harp, che farà parte di una trilogia, sarà suonato e presentato dal vivo nello stesso giorno d’uscita del disco: il 3 marzo 2023. (La redazione)

