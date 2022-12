Google Trends 2022, un anno di ricerche

2 Minuti

287 Parole

Anche per il 2022, Google – il più importante e usato motore di ricerca Internet – ha analizzato gli argomenti di tendenza sul web.

Ecco quelli più cercati in Italia.

Parole dell’anno



1) Ucraina

2) Regina Elisabetta

3) Russia Ucraina

4) Australian Open

5) Elezioni 2022

6) Putin

7) Piero Angela

8) Drusilla

9) Italia Macedonia

10) Blanco

Personaggi



1) Putin

2) Drusilla

3) Blanco

4) Sinner

5) Vlahovic

6) Djokovic

7) Berrettini

8) Dybala

9) Marco Bellavia

10) Ornella Muti

Addii

1) Regina Elisabetta

2) Piero Angela

3) Mino Raiola

4) David Sassoli

5) Monica Vitti

6) Manuel Vallicella

7) Catherine Spaak

8) Anne Heche

9) Olivia Newton John

10) Ray Liotta

Perché…?



1) La Russia vuole invadere l’Ucraina

2) Pioli is on fire

3) Aumenta la benzina

4) Draghi si è dimesso

5) Il diesel costa più della benzina

6) Totti e Ilary si separano

7) Mezza dose moderna

8) Elettra e Ginevra hanno litigato

9) Lilli Gruber non è a otto e mezzo

10) Dybala lascia la Juve

Cosa significa…?

1) La Z sui carri armati russi

2) Orranza

3) Parlare in corsivo

4) Una tantum

5) No fly zone

6) Baiulo

7) Green pass rafforzato

8) Paraclito

9) Droppare Instagram

10) NATO

Cantanti

1) Blanco

2) Mahmood

3) Gianni Morandi

4) Iva Zanicchi

5) Ana Mena

6) Irama

7) Massimo Ranieri

8) La Rappresentante di Lista

9) Gianluca Grignani

10) Achille Lauro

Attori

1) Will Smith

2) Gianluca Gori

3) Vanessa Incontrada

4) Luca Marinelli

5) Maria Chiara Giannetta

6) Chris Rock

7) Lorena Cesarini

8) Michael J Fox

9) Evan Peters

10) Giovanna Ralli

Serie TV

1) Stranger Things

2) Dahmer

3) Manifest

4) Lol 2

5) The Watcher

6) Viola come il mare

7) L’amica geniale

8) House of the Dragon

9) Sopravvissuti

10) La Sposa

Film



1) Doctor Strange

2) Thor love and thunder

3) Don’t look up

4) Uncharted

5) The Batman

6) Assassinio sul nilo

7) Top Gun

8) Black Adam

9) Morbius

10) Jurassic World

Cosa vedere a…?



1) Bologna

2) Barcellona

3) Catania

4) Parigi

5) Mantova

6) Parma

7) Lisbona

8) Malta

9) Monaco di Baviera

10) Ravenna

Vicino a me



1) Terremoto oggi

2) Trattoria

3) Benzinaio

4) Incidente

5) Agriturismo

6) Palestra

7) Case in vendita

8) Farmacie di turno

9) Auto usate

10) Incendio oggi