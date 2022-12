Blanco, il cantante più cercato in Italia su Google

Anche quest’anno il più importante e usato motore di ricerca su Internet, ovvero Google, ha analizzato gli argomenti di tendenza sul web, stilando delle vere e proprie classifiche tematiche.

In Italia, per esempio, il cantante più cercato su Google è Blanco.

Amazon / Spotify

Classe 2003, Blanco – pseudonimo del bresciano Riccardo Fabbriconi – è un musicista e cantautore con uno pop/rap difficilmente catalogabile, per via di quel suo mix emotivo di dolcezza ed aggressività, ribellione e romanticismo.

Dopo aver esordito nel 2020 con i singoli Belladonna (adieu), Notti in Bianco e Ladro di Fiori, il musicista inizia a farsi conoscere nel 2021 soprattutto grazie ai singoli La canzone vostra (con Mace e Salmo) e Mi fai impazzire (con Sfera Ebbasta) e all’album d’esordio Blue Celeste.

La consacrazione del giovane artista italiano arriva però al Festival di Sanremo 2022 dove trionfa in coppia con Mahmood con il brano Brividi. (La redazione)

Ecco tutti i concerti in programma di Blanco

