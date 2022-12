«Win Fight Dream Lose», l’EP del cantautore austriaco Tanzos

Win Fight Dream Lose è il nuovo EP dell’austriaco Tanzos, cinque tracce che, con un’attitudine pop-rock, ci trasportano in un percorso fatto di successi, battaglie interiori, sogni e perdite.

Un marchio di fabbrica consolidato quello di Tanzos: un timbro e un’energia inconfondibili.

Temi realistici, dunque, alla portata di tutti: ciascuno di noi nella propria vita si è infatti sicuramente ritrovato a vivere una delle situazioni che il cantautore affronta nelle canzoni di questo disco.

Con Win Fight Dream Lose il cantautore Tanzos si concentra sempre sulla canzone e sulla sua voce insistente.

Queste chiarezza e attenzione verso l’essenziale sono tipiche dell’artista viennese: esempi lampanti sono – su tutte – la traccia che dà il titolo al disco, Win Fight Dream Lose, Good Intentions e Nevermind, di cui è qui proposta una nuova versione, completamente trasformata, con un brillante pianoforte.

Win Fight Dream Lose è un disco dal forte impatto emotivo e dai ritmi martellanti che entran nella testa degli ascoltatori e restarci per un bel po’.

Quando arrivi alla fine dell’EP, infatti, non ne avrai abbastanza e sentirai l’urgenza di ascoltarlo ancora e ancora. Anche questa è un’arte che Tanzos ha imparato molto bene nel corso degli anni. (La redazione)

