Muore Angelo Badalamenti, compositore e storico collaboratore di David Lynch

1 Minuto

125 Parole

Si è spento l’11 dicembre 2022 nella sua abitazione a Lincon Park, New Jersey, il musicista, produttore, arrangiatore e compositore statunitense Angelo Badalamenti.

Di evidenti origini italiane, per la precisione siciliane, Angelo Badalamenti era conosciuto soprattutto per le sue collaborazioni con il regista David Lynch per il quale aveva musicato numerosi film come Velluto blu del 1986, Cuore Selvaggio del 1990, Fuoco cammina con me del 1992, Strade Perdute del 1997, Una storia vera del 1999 e Mulholland Drive del 2001, senza dimenticare la celebre colonna sonora della serie TV I segreti di Twin Peaks del 1990.

Tra le sue numerose collaborazioni, ricordiamo anche quella con Marianne Faithfull nel disco del 1995 intitolato A Secret Life.

Angelo Badalamenti era nato a Brooklyn, New York, il 22 marzo 1937. (La redazione)