Manuel Agnelli, la scaletta del tour «Ama il prossimo tuo come te stesso»

Dopo i concerti a Bari, Napoli, Marghera, Firenze e Milano, continua il tour di presentazione nei club italiani di Ama il prossimo tuo come te stesso, il primo album da solista di Manuel Agnelli.

Il già leader degli Afterhours si esibirà dal vivo il 14 dicembre all’Orion di Ciampino (Roma), il 16 dicembre al Vox di Nonantola (Modena), il 17 dicembre al Mamamia di Senigallia (Ancona), per chiudere l’anno il 22 dicembre 2022 alle Sala Fucine, OGR (Torino).

La setlist della tournée Ama il prossimo tuo come te stesso di Manuel Agnelli è disponibile in streaming su Spotify. (La redazione)

Se vuoi segnalarci un errore o dirci qualcosa, utilizza questo form. Se invece ti è piaciuto questo articolo, non possiamo che esserne felici. Tuttavia, per continuare a fare questo tipo di informazione in maniera libera e indipendente è importante anche (soprattutto) il tuo sostegno economico. Per questo motivo ti invitiamo a supportarci con una libera donazione via PayPal. Questo è il link per sostenerci. Grazie.