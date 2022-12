The Haunted Youth, la band belga per la prima volta in Italia

2 Minuti

351 Parole

Un anno incredibile quello della band belga The Haunted Youth capitanata dal frontman Joachim Liebens, coronato con l’uscita dell’album di debutto Dawn Of The Freak il 4 novembre 2022.

Gli Haunted Youth sono diventati i beniamini dell’indie in Belgio e nei Paesi Bassi fin dal primo singolo pubblicato, arrivando a riscuotere i primi successi anche nel Regno Unito e negli Stati Uniti con Coming Home e Gone, guadagnandosi gli elogi di testate del calibro di Consequence e NME, entrando in rotazione su stazioni radio influenti come KEXP e KCRW.

La musica degli Haunted Youth si ispira allo shoegaze e al dream pop di Slowdive, The Cure, My Bloody Valentine e DIIV, facendolo tutto suo attraverso influenze di pop psichedelico, dream pop e sonorità molto riconoscibili, fatte di chitarre dreamy, i synth malinconici e la voce di velluto di Liebens.

L’uscita dell’album Dawn Of The Freak, prodotto e scritto dallo stesso Liebens, è anticipata dal brano Teen Rebel, un inno dream pop nel quale è impossibile non immedesimarsi, che rappresenta, insieme agli altri singoli inclusi nel progetto, una celebrazione della vita con tutti i suoi alti e bassi.

Perché per tutti gli alti che gli Haunted Youth hanno sperimentato finora, Liebens ha provato la sua parte di bassi nella vita: per lui fare musica è un modo per affrontare i demoni del passato, esorcizzandoli dal suo sistema.

È terapia, un modo per affrontare la mia esistenza. E spero che quest’album sia universale e accessibile a sufficienza perché altri possano apprezzarlo allo stesso modo. Liebens

Per quanto i testi siano spesso cupi, nel complesso e musicalmente l’album trasmette un’aura di salvezza e di connessione, lasciando intendere che non c’è nulla di male a sentirsi depressi e abbattuti a volte.

La band belga The Haunted Youth approda per la prima volta in Italia per un’imperdibile data in programma sabato 8 aprile 2023 all’Arci Bellezza di Milano, per presentare il loro album d’esordio Dawn Of The Freak. (La redazione)

CLICCA QUI E ASCOLTA