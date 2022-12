Claudia is on the Sofa con il nuovo singolo «Not my song»

1 Minuto

Dopo The Match, accolto positivamente dalle radio internazionali come BBC6 UK e da festival come Liverpool Sound City, Claudia is on the Sofa – progetto della cantautrice Claudia Ferretti – ritorna con il nuovo singolo intitolato Not my song.

Questa è la canzone di chi non vuole più sentirsi dire cosa dovrebbe essere e cosa dovrebbe fare. Non è una rivoluzione, è un dato di fatto. Claudia is on the Sofa

Not my song è una ballad composta da Claudia Ferretti e prodotta da Alessandro “Asso”Stefana (collaboratore, tra gli altri, di PJ Harvey e Vinicio Capossela). Il video del brano è diretto da Cristian Filippini. (La redazione)