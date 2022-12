SZA e il suo «SOS»

A cinque anni dal fortunato disco di debutto, Ctrl del 2017, arriva il nuovo album della musicista e cantautrice statunitense Solána Imani Rowe, alias SZA.

Si intitola SOS ed è un album che esplora i temi della perdita, dell’angoscia, la confusione, la riflessione e il cambiamento.

SOS è un disco che vede la partecipazione di Travis Scott, Don Toliver, Phoebe Bridgers e Ol’ Dirty Bastard e la produzione di hitmaker come ThankGod4Cody, Carter Lang, Jay Versace, Jeff Bhasker, Rob Bisel, Benny Blanco, Kenny “Babyface” Edmonds, Emile Haynie, Rodney “Darkchild” Jerkins.

L’album si compone di ben 23 tracce, tra cui I Hate U. Buon ascolto. (La redazione)

