Sanremo Giovani 2022, ascolta e scegli la tua canzone preferita

Si svolge venerdì 16 dicembre 2022, in diretta tv su Rai Uno, a partire dalle ore 21:25, la finale della sedicesima edizione di Sanremo Giovani.

Sono 12 i concorrenti in gara che con le loro canzoni si sfidano sul palco del Teatro del Casinò di Sanremo per avere accesso a uno dei 6 posti disponibili come “big” al prestigioso Festival della Canzone Italiana del 2023.

LE CANZONI DEI 12 CONCORRENTI DI SANREMO GIOVANI

COLLA ZIO con Asfalto

FIAT 131 con Pupille

gIANMARIA con La città che odi

GIUSE THE LIZA con Sincera

MANNINI con Mille Porte

MIDA con Malditè

NOOR con Tua Amelie

OLLY con L’anima balla

ROMEO & DRILL con Giorni di scuola

SETHU con Sottoterra

SHARI con Sottovoce

WILL con Le cose più importanti

A scegliere i sei finalisti sarà la commissione musicale del Festival composta da Leonardo De Amicis, Federica Lentini, Massimo Martelli e lo stesso direttore artistico Amadeus che assumerà anche le vesti di conduttore.

