«Pollen», il sesto album dei Tennis di Patrick Riley e Alaina Moore

Con Pollen volevamo scrivere un grande album. Qualcosa che andasse bene per le radio ma come nostro solito con una struttura pop non convenzionale. Invece di ritornelli con temi universali, ho scritto con una specificità che era nuova per me, restringendo i dettagli più piccoli delle nostre vite. Più cercavamo di ampliare il nostro raggio d’azione, più ci rivolgevamo all’interno della nostra vita. Per evitare di cadere nelle vecchie abitudini, abbiamo utilizzato strumenti e attrezzature che erano nuovi per noi. Abbiamo prodotto tutto da soli, resistendo all’impulso di modificare all’infinito o fare troppe riprese di registrazione.

Alaina Moore