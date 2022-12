Il sorprendente singolo d’esordio di Victor Sane

Chiamami… è per me come una lettera di presentazione in cui spiego chi sono e di cosa voglio parlare: di crescita. Ho scritto questa canzone in viaggio di maturità a Barcellona nel 2021. In realtà è nata come una pagina di diario, quasi una filastrocca che ha preso poi piano piano la forma di una canzone. Mentre la scrivevo, in maniera piuttosto impulsiva, ho chiarito a me stesso la voglia di andare via da Roma e ricominciare da qualche altra parte. Sono sempre stato un grande fan dei nuovi inizi.

Victor Sane