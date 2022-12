I sei vincitori di Sanremo Giovani 2022, secondo il nostro sondaggio

1 Minuto

Appena ieri, 15 dicembre 2022, abbiamo lanciato un sondaggio per vedere, secondo voi, chi sono i 6 vincitori di Sanremo Giovanni 2022 in programma oggi, venerdì 16 dicembre, in diretta tv su Rai Uno, a partire dalle ore 21:25.

Questi (clicca qui) sono i primi risultati del nostro sondaggio, mentre di seguito è possibile ascoltare le 12 canzoni finaliste in gara questa sera.

LE CANZONI DEI 12 CONCORRENTI DI SANREMO GIOVANI

COLLA ZIO con Asfalto

FIAT 131 con Pupille

gIANMARIA con La città che odi

GIUSE THE LIZA con Sincera

MANNINI con Mille Porte

MIDA con Malditè

NOOR con Tua Amelie

OLLY con L’anima balla

ROMEO & DRILL con Giorni di scuola

SETHU con Sottoterra

SHARI con Sottovoce

WILL con Le cose più importanti

A scegliere i 6 finalisti, che si uniranno ai 22 big in gara al Festival di Sanremo 2023, sarà una commissione musicale composta da Leonardo De Amicis, Federica Lentini, Massimo Martelli e lo stesso direttore artistico Amadeus che assumerà anche le vesti di conduttore. (La redazione)

