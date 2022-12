«New York City», il nuovo album degli americani The Men

2 Minuti

La formazione statunitense The Men ha deciso di sperimentare meno e tornare al primitivo sound degli esordi, quella favolosa miscela di punk e garage che aveva fatto impazzire la scena indie rock americana 15 anni fa.

Il nuovo album New York City, in uscita il 3 febbraio 2023 per Fuzz Club, è stato prima scritto e registrato all’inizio del 2020 dai membri storici Nick Chiericozzi e Mark Perro con l’ausilio di una drum machine, e in un secondo tempo registrato con il batterista Rich Samis e il bassista Kevin Faulkner per un ritorno in grande stile.

Registrato in presa diretta presso il Travis Harrison studio di Brooklyn (Guided By Voices, Built To Spill), New York City è un disco punk rock pieno di quel tipo di energia che può essere catturata solo durante i live show.

Queste canzoni sono il sangue della band e The Men esistono solo per questo tipo di brani. Senza questo disco la band non esisterebbe, quindi non c’erano opzioni per continuare. The Men

La band si è formata a Brooklyn, New York City, nel 2008, e a oggi ha pubblicato 8 album e 6 EP per label di culto come Sacred Bones e Deranged Records. (La redazione)