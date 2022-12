Il video di Sashimi, la giocatrice di poker che imbarazza gli avversari

Diventa virale il video della giocatrice di poker Sashimi che si apre la camicetta durante il torneo Max Pain Monday mettendo in imbarazzo gli avversari.

Durante il torneo in streaming Max Pain Monday, la famosa giocatrice di poker ha mostrato il proprio décolleté al punto da attirare l’attenzione degli altri giocatori e del commentatore dell’evento.

Sashmi, che è anche una influencer, ha giocato a poker con la camicetta aperta e questo, a detta di alcuni detrattori, sembrerebbe sia stata una strategia mirata a distrarre gli avversari.

A distanza di qualche giorno dall’accaduto, la giocatrice ha così replicato alle accuse: “Mi scuso per quello che è accaduto. È facile non accorgersi di quello che sta accadendo quando si gioca. La prossima volta sarò più attenta sulle scelte del mio guardaroba”.

La campionessa di poker ci ha tenuto a sottolineare inoltre che non ha usato alcun stratagemma per attirare le attenzioni degli altri, anche perché il suo seno è del tutto naturale. (La redazione)

Guarda il video su YouTube

Se vuoi segnalarci un errore o dirci qualcosa, utilizza questo form. Se invece ti è piaciuto questo articolo, non possiamo che esserne felici. Tuttavia, per continuare a fare questo tipo di informazione in maniera libera e indipendente è importante anche (soprattutto) il tuo sostegno economico. Per questo motivo ti invitiamo a supportarci con una libera donazione via PayPal. Questo è il link per sostenerci. Grazie.