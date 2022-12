«Santa’s Funk & Soul Christmas Party Vol. 4», la compilation di Natale

2 Minuti

410 Parole

Stanchi della solita musica di Natale? In cerca di una colonna sonora a prova di Whamagheddon, ma sempre in tema con le festività? Non temete, la piccola etichetta indipendente tedesca Tramp Records, specializzata in ristampe di rari 45 giri funk e soul, viene in soccorso con la compilation Santa’s Funk & Soul Christmas Party Vol.4.

Volume 4 appunto, a distanza di ben sette anni dal volume 3, considerato all’epoca l’ultimo di una serie che aveva già oltremodo setacciato il bacino limitato di uscite natalizie funky d’antan. Un natale senza funk? Non sia mai! Gli impavidi ‘digger’ della Tramp non si sono arresi davanti alla sfida, e le nostre orecchie ringraziano.

Di lunghezza simile ai suoi predecessori, Santa’s Funk & Soul Christmas Party Vol.4 è un set di 12 tracce, e sempre come i suoi predecessori, consiste principalmente di funk e soul natalizio uscito originalmente negli 60 e 70, con qualche eccezione e sorpresa.

La prima di queste eccezioni la fa il brano di apertura Ain’t No Chimneys In The Projects della compianta soul woman Sharon Jones con la band The Dap-Kings, uscito relativamente di recente rispetto agli altri pezzi, nel 2011.

Molte le sonorità ancorate però negli anni 60, come il soul-jazz orchestrale di Wayne Champion con It’s X-Mas Time, il mod souldiBey Ireland con All I Want For Christmas Is A Go-go Girl, o i brani R&B come Santa Claus di Ray Williams & The Space Men, Christmas Time Again di Tiny Powell, oThe Year Around Chistmas di Sam Applebaum.

Ma c’è anche spazio per il funk con fisarmonica di Major Handy e la sua I Won’t Be Home For Christmas, per l’hip hop vecchia scuola con la rapper Hot & Sassy e Christmas Strutt, e per del disco-soul di fine anni 70 con Bill Deal with Pure Pleasure e la loro It Feels Like Christmas.

Sperando che questa non sia davvero l’ultima di una bellissima serie, il consiglio è di prendersi tutti e 4 i volumi della collana Santa’s Funk & Soul Christmas Party, e risolvere in un colpo solo la musica per le feste. (Adaja Inira)

