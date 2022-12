Antonio Fresa con un disco che omaggia «Pink Floyd. Live at Pompeii»

Reliving at Pompeii è il nuovo disco di interamente dedicato a dedicato e ispirato a Pink Floyd. Live at Pompeii, film concerto della memorabile esibizione diretto da Adrian Maben.

Reliving at Pompeii – pubblicato il 16 dicembre 2022 – rievoca linguaggio e sentimento di un mood inconfondibile: il disco ripercorre quel momento storico fatto di attitudini psichedeliche, immaginifiche e melodiche allo stesso tempo.

Se vuoi segnalarci un errore o dirci qualcosa, utilizza questo form. Se invece ti è piaciuto questo articolo, non possiamo che esserne felici. Tuttavia, per continuare a fare questo tipo di informazione in maniera libera e indipendente è importante anche (soprattutto) il tuo sostegno economico. Per questo motivo ti invitiamo a supportarci con una libera donazione via PayPal. Questo è il link per sostenerci. Grazie.