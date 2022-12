Altrove è il l’EP di debutto di Nebbia, il progetto solista di Matteo Bonavitacola.

Anticipato dal singolo Texas Ravioli, Altrove è un disco che racconta tutto quello che in qualche modo è altro da sé: le persone, gli amori, i posti da cui si passa.

Un insieme di pezzi di vita condensati in un contenitore fatto di synth, atmosfere anni ‘80 e neon tra i capannoni. Un disco dedicato a tutti gli ultimi romantici. (La redazione)

