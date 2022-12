Il film «Filumena Marturano» vince gli ascolti TV della serata

Filumena Marturano, il film di Francesco Amato, tratto dalla commedia capolavoro di Eduardo De Filippo, andato in onda martedì 21 dicembre 2022 su Rai alle ore 21.25, è stato il programma più visto della serata.

Il film con Massimiliano Gallo e Vanessa Scalera ha raccolto davanti allo schermo ben 3.467.000 spettatori pari al 21.5% di share. (La redazione)

