Yo La Tengo, il singolo che anticipa «This Stupid World»

È in arrivo il 10 febbraio 2023 l’album dal sound più live degli ultimi anni degli Yo La Tengo. Si intitola This Stupid World e giunge a distanza di due anni circa da We Have Amnesia Sometimes, disco registrato durante la Pandemia da Covid-19.

In This Stupid World il trio di Hoboken suona quasi tutto in una volta, con il conseguente effetto di un disco dal sound live, immediato e diretto, che ci consegna una formazione in qualche modo rinnovata.

Per iniziare a rendersene conto è sufficiente ascoltare il primo singolo, Fallout, che gli Yo La tengo hanno pubblicato in streaming. (La redazione)