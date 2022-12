Marco Mengoni con «Caro amore lontanissimo»

Il 25 dicembre 2022, nel giorno di Natale nonché suo 34° compleanno, Marco Mengoni pubblicherà su tutte le piattaforme digitali Caro amore lontanissimo, brano scritto da Sergio Endrigo, Riccardo Sinigallia e prodotto da E.D.D.

Caro amore lontanissimo, presente come bonus track nella versione fisica dell’album del 2022 Materia (Pelle) di Mengoni, è stato incluso nella colonna sonora del film Il Colibrì di Francesca Archibugi.

Marco Mengoni parteciperà al Festival di Sanremo 2023 con il brano dal titolo Due vite. (La redazione)

