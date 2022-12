Mac DeMarco regala ai suoi fan una cover di Natale

1 Minuto

It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas, celebre canzone natalizia scritta dal compositore statunitense Robert Meredith Willson, è stata coverizzata anche dal cantautore indie rock Mac DeMarco.

Un omaggio che il musicista canadese ha voluto fare ai propri fan come regalo di Natale.

Il brano, noto per le prime interpretazioni di personaggi come Perry Como e Bing Crosby, è accompagnato anche da un simpatico e originale videoclip. (La redazione)