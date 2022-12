L’album di debutto di Neil Gaiman e FourPlay String Quartet

2 Minuti

Neil Gaiman, celebre scrittore, fumettista e sceneggiatore britannico, e i FourPlay String Quartet debuttano con l’album intitolato Signs of Life, in uscita il 28 aprile 2022 per Secretly Distribution.

Gaiman è uno dei più noti e importanti autori contemporanei. I suoi lavori trascendono i generi, le epoche e i formati, libri, fumetti, teatro, serie tv o dischi che siano.

Tra i suoi ultimi lavori ci sono Good Omens (scritto con Terry Pratchett) e American Gods, diventati anche serie televisive, mentre in futuro arriverà Anansi Boys.

Il suo The Sandman è il titolo che più di ogni altro ha cambiato la storia del fumetto contemporaneo. L’adattamento di Sandman per la tv è stato uno dei titoli di maggior successo del 2022 di Netflix.

Neil Gaiman ha iniziato a lavorare con i FourPlay String Quartet nel 2010 per la colonna sonora di una performance teatrale.

Ricordo il nostro primo incontro, dietro le quinte della Sydney Opera House. Abbiamo suonato la sera successiva ed è stato notevole. È stato così divertente che l’abbiamo fatto di nuovo e siamo andati in tour. Quando abbiamo raggiunto la Carnegie Hall però abbiamo deciso di provare con una canzone vera e propria e non semplicemente me che leggevo poesie. Così abbiamo deciso di comporre un nostro repertorio e quando ero in Australia scrivevamo e provavamo cose nuove. Sul disco ci sono alcune delle composizioni registrate insieme durante gli ultimi due anni e mezzo. Neil Gaiman

I FourPlay String Quartet sono un quartetto d’archi unico nel proprio genere, più una band che un ensemble classico.

I FourPlay improvvisano con viola, violoncello e violino e agli esordi sono diventati famosi per le loro reinterpretazioni di Metallica, Strokes, Radiohead, Beastie Boys e Charles Mingus.

Oggi il quartetto è focalizzato sulla collaborazione con Neil Gaiman e un repertorio originale. (La redazione)

