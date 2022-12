Michael Stipe, un album e una mostra in arrivo

Allo stesso tempo, sto organizzando la mia prima mostra istituzionale a Milano, all’ICA. Sto lavorando a una serie di sculture. Ci saranno molti ritratti fotografici. Quindi ho il disco, la mostra e poi, naturalmente, per complicare ulteriormente le cose e renderle difficili a me stesso, il mio prossimo libro con Damiani uscirà come “loose program of the show”. E sto facendo qualcosa di cui sono completamente terrorizzato e di cui non sono sicuro di essere capace. In realtà, so di non essere capace, ma ho iniziato a dipingere.