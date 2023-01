Il folk alternativo di H.C. McEntire. Every Acre è il suo nuovo album

1 Minuto

Prodotto da H.C. McEntire con Missy Thangs e Luke Norton, Every Acre è il nuovo album della musicista e cantante folk statunitense in uscita per Merge Records il 27 gennaio 2023.

Every Acre è composto da nove toccanti canzoni, tra cui due brani eseguiti con il supporto vocale di S.G. Goodman e Amy Ray. (La redazione)

