Chi vincerà Sanremo 2023? Ecco cosa ha risposto Amadeus

A Sanremo fervono i preparativi della settantatreesima edizione del Festival della Canzone Italiana.

Si inizia martedì 7 febbraio alle 20.30 su Rai Uno con le prime 14 canzoni in gara al quale seguiranno le altre 14 il giorno seguente, ovvero mercoledì.

Nella terza serata, giovedì 9 febbraio, avremo invece l’occasione di riascoltare tutte le 28 le canzoni. A tal proposito, vi ricordiamo che è possibile partecipare al nostro sondaggio, cliccando qui e votando il vostro artista preferito.

Venerdì 10 febbraio tutti i concorrenti del festival eseguiranno invece una cover, mentre sabato 11 febbraio sarà il giorno della finale con tutti i 28 partecipanti che riproporranno la propria canzone.

Tutte le serate del Festival di Sanremo saranno presentate da Amadeus con Gianni Morandi, mentre Chiara Ferragni sarà sul palco del Teatro Ariston la prima e l’ultima serata. Un’altra conduttrice della kermesse canora è la giornalista Francesca Fagnani, in attesa degli altri due nomi.

Ad aprire la prima serata del Festival saranno i vincitori dell’edizione 2022 Mahmood e Blanco. Altro ospite finora annunciato è Salmo.

Il Prima Festival sarà condotto da Andrea Delogu che avrà come inviati Gli Autogol e Jody Cecchetto, figlio del ben più noto Claudio.

A dirci di cosa parlano le canzoni di Sanremo è lo stesso Amadeus che, in un’intervista rilasciata allo storico magazine italiano TV Sorrisi e Canzoni, alla domanda “secca” del giornalista “Chi vince il Festival?“, risponde così:

«Ah, boh. Quest’anno se dovessi scommettere avrei delle difficoltà, il pronostico è difficilissimo. Sono tutte delle belle canzoni, ben scritte sia dal punto di vista della musica sia da quello dei testi. Sono testi in cui si parla sempre o quasi d’amore, ma in molte sfaccettature diverse, l’amore felice, quello perduto… E ora che ho finalmente chiuso il cast, continuo ad ascoltarle in macchina, non mi stanco mai».

Per conoscere meglio tutti i 28 cantanti in gara, vi invitiamo a leggere questo nostro articolo, mentre se siete interessati al regolamento del Festival di Sanremo 2023, cliccate qui.

Partecipa al nostro sondaggio e vota il tuo cantante preferito in gara al Festival di Sanremo 2023.

È possibile partecipare al nostro sondaggio, scegliendo uno dei 28 artisti in gara al Festival, fino alle ore 23 di sabato 11 febbraio 2023. (La redazione)

