Concerti. Tutte le date di Lazza

Classe 1994, Lazza è lo pseudonimo di Jacopo Lazzarini, rapper, cantautore e produttore hip hop milanese.

Conosciuto nell’ambiente musicale per la sua caratteristica di invertire le sillabe delle parole, il musicista ha all’attivo finora tre album in studio: Zzala (1997), Re Mida (2019) e Sirio (2022), così come tre sono a oggi i mixtape realizzati Destiny (2012), K1 (2014) e J (2020).

Tanti invece i singoli pubblicati, tra i quali successi come Mob (feat. Salmo e Nitro) del 2017 e Porto Cervo del 2018.

Lazza parteciperà per la prima volta al Festival di Sanremo 2023. (La redazione)

Il tour di Lazza

Lazza

Palazzo dello Sport , Rome, Italy

Lazza

Mediolanum Forum , Assago, Italy

Lazza

Pala Alpitour , Turin, Italy

Lazza

Mediolanum Forum , Assago, Italy

Lazza

Mediolanum Forum , Assago, Italy

Lazza

Palapartenope , Naples, Italy

Lazza

Unipol Arena , Casalecchio di Reno, Italy See all concerts

