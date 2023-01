Il pop senza fretta di Iucca

Dino è una delle persone più belle e più pure che io abbia mai conosciuto, e sono profondamente felice di condividere con lui una lunga, inossidabile e fraterna amicizia. Ma questo legame non ha mai e in alcun modo relegato in secondo piano il fatto che per me lui sia un grande batterista e musicista, in grado di scrivere canzoni stupende con storie forti e delicate nello stesso tempo, proprio come questa “Amore senza fretta” che abbiamo appena pubblicato con grande gioia!