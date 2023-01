David Lowery con il terzo album autobiografico «Vending Machine»

1 Minuto

205 Parole

Vending Machine è il nuovo album da solista di David Lowery, già cantante e chitarrista degli acclamati Camper Van Beethoven e Cracker.

Dopo In the Shadow of the Bull del 2020 e Leaving Key Member Clause del 2021, Vending Machine è il terzo album autobiografico del musicista e cantautore statunuense che divide il suo tempo tra Richmond (Virginia) e Athens (Georgia).

Pubblicate da Bicycle Spaniard Music il primo gennaio 2023, tutte le tracce di Vending Machine sono state scritte da David Lowery, a eccezione di Sunrise in the Land of Milk and Honey, realizzata con Frank Funaro, John Hickmane e Sal Maida, e Darken Your Door, scritta con Victor Krummenacher, Greg Lisher e Jonathan Segel e pubblicata da Camper Van Beethoven Music.

Oltre a Lowery (voce, chitarra, basso e percussioni), partecipano al nuovo disco Jim Dalton (chitarra elettrica), Marc Gilley e Bryan Howard (entrambi al sassofono), Luke Moller (violino, archi e arrangiamenti) e Velena Vego (battito di mani) che è anche la produttrice esecutiva.

Vending Machine è stato missato da Drew Vandenberg e masterizzato da Jason NeSmith. Buon ascolto. (La redazione)

CLICCA QUI E ASCOLTA