A Capodanno David Byrne e Miley Cyrus omaggiano David Bowie

Nello speciale Miley’s New Year’s Eve Party del 31 dicembre 2022 sulla NBC, Miley Cyrus si esibita con diversi personaggi famosi della scena musica americana e internazionale.

Tra questi segnaliamo quello con David Byrne con il quale ha eseguito Everybody’s Coming to My House, brano dell’ex Talking Heads presente sul suo album da solista del 2018 American Utopia.

I due artisti hanno inoltre omaggiato David Bowie con il brano dell’artista inglese Let’s Dance.

L’ultimo album in studio di Miley Cryus è del 2020 e si intitola Plastic Hearts. (La redazione)

