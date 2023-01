La tracklist di «Every Loser», il nuovo album di Iggy Pop

In arrivo il 6 gennaio 2023, il giorno della befana, il diciannovesimo album in studio dell’iguana del rock Iggy Pop.

Si intitola Every Loser e si rifà alle radici primordiali di Iggy, pur mantenendo un approccio sonoro contemporaneo.

Un album dall’essenza rock’n’roll che vede come collaboratori diverse icone del rock, tra cui il produttore Watt (chitarra e cori), Duff McKagan (basso) e Chad Smith (batteria).

Un disco dall’intensità ineguagliabile attraverso il quale Iggy Pop si scaglia, senza paura e ancora una volta, contro la vita stessa. (La redazione)

