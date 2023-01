Botti di Capodanno

1 Minuto

99 Parole

I Capodanno sono un gruppo di Sassari e come scrivono sul loro account Bandcamp fanno “canzonette brutte per adolescenti tristi, fatte da adolescenti tristi”.

Pubblicato il 4 maggio 2018, Botti è il loro EP di debutto che, visto il titolo del disco e il nome della band, non potevano non riproporvi in questo primo giorno dell’anno.

Un lavoro composto da 6 tracce che si muovono tra punk, emo e rock alternativo. (La redazione)

