«The Loop Evolves» è il nuovo album di Drew Kid

Drew Kid è un pianista, compositore, arrangiatore e produttore filippino-americano di Silver Spring, Maryland.

Dopo Rebirth del 2015 uscito come Oooh Child Ensemble, il musicista torna con un secondo album a firma Drew Kid.

Il nuovo The Loop Evolves, uscito il primo gennaio 2023, segue infatti For You, For Me Too del 2018, considerato da parte della critica una piccola gemma.

The Loop Evolves è un disco di ben 22 tracce attraverso le quali Drew Kid mette in musica le sue sensazioni e i suoi umori come se fosse un dipinto ad acquerello, spaziando con un approccio sperimentale tra soul, funk, rock, hip hop, jazz e latin pop. (La redazione)

