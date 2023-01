Sanremo 2023, ecco l’artista favorito secondo il nostro sondaggio

Il 17 dicembre 2022 abbiamo lanciato un sondaggio su chi vincerà tra i 28 big in gara al 73° Festival della Canzone Italiana.

A distanza di 30 giorni hanno partecipato al nostro sondaggio, rigorosamente anonimo, più di 1350 lettori del sito.

La nostra indagine si protrarrà fino all’ultimo giorno di Sanremo, per cui sarà possibile dare la propria preferenza fino alle ore 23 di sabato 11 febbraio 2023. A oggi, quelli che seguono sono gli artisti più votati. (La redazione)

Puoi votare fino alle ore 23 di sabato 11 febbraio 2023

