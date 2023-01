Concerti, il tour di Giorgia

1 Minuto

Si preannuncia un 2023 sotto i riflettori per Giorgia che, attesa dal palco dell’Ariston tra poche settimane, annuncia il tour che da primavera fino a fine anno la porterà in giro per l’Italia.

Giorgia è attesa come protagonista alla 73esima edizione del Festival di Sanremo dal 7 all’11 febbraio 2023.

Sarà nuovamente in gara all’Ariston con la sua Parole dette male, dopo altre tre partecipazioni che l’hanno vista occupare ogni gradino del podio arrivando prima, seconda e terza. (La redazione)

Concerti in programma di Giorgia

Giorgia

Mediolanum Forum , Assago, Italy

Giorgia

Palazzo dello Sport , Rome, Italy

Giorgia

Palaunical , Mantova, Italy

Giorgia

Nelson Mandela Forum , Florence, Italy

Giorgia

Unipol Arena , Casalecchio di Reno, Italy

Giorgia

Kioene Arena , Padua, Italy

Giorgia

Palaflorio , Bari, Italy

Giorgia

Palacalafiore , Reggio Calabria, Italy

Giorgia

Pala Alpitour , Turin, Italy

Giorgia

Stadium , Rimini, Italy See all concerts

