Muore l’orso marsicano Juan Carrito, simbolo del Parco Nazionale d’Abruzzo

Noto per le sue scorribande notturne tra fattorie e centri abitati del Parco Nazionale d’Abruzzo, l’orso marsicano Juan Carrito è morto dopo essere stato investito da un’autovettura.

Secondo quanto riportato dai principali quotidiani online, il tragico incidente è avvenuto quest’oggi intorno alle 18 e 30 sulla strada statale 17 dell’Appennino Abruzzese, in prossimità del bivio per il cimitero di Castel di Sangro, nei pressi del tunnel di Roccaraso. (La redazione)

