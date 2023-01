Andrea Marchesino con l’album «Pezzettini»

Pezzettini è il nuovo album di Andrea Marchesino, talentuoso chitarrista classe 1995 nato a Foggia, residente a Parigi e con una importante esperienza musicale nell’arcipelago Canario.

Il disco, pubblicato venerdì 20 gennaio 2023, per la piccola label indipendente Controra Records di cui Andrea è uno dei pupilli assoluti.

Un album anarchico ed errante, registrato in grotte, case e sgabuzzini di Parigi, con una chitarra ora classica ora elettrica, per un totale di 9 brani che rivisitano con personalità brani di Ry Cooder, Victor Jara, Astor

Piazzolla, Guano Padano e tanti altri. (La redazione)

