Concerti. Il tour di Ron

Il giorno della Festa della donna, il prossimo 8 marzo 2023, debutterà il Sono un figlio Live Tour di Ron e il cantautore svela nuovi dettagli della tournée teatrale che prende il nome dal nuovo album di inediti, apprezzatissimo da critica e pubblico.

Artista a tutto tondo, per questo nuovo tour Ron ha voluto dare la possibilità di esibirsi sul suo palco ad alcuni giovani autori e cantautori che hanno collaborato all’album Sono un figlio: Giulio Wilson (che ha firmato con Ron il brano I Gatti) e Santoianni (le canzoni Questo vento e Fino a domani).

Sul palco con Ron (alla chitarra, pianoforte e voce) ci saranno Giuseppe Tassoni (piano e tastiere), Roberto Di Virgilio (chitarre), Roberto Gallinelli (basso), Matteo Di Francesco (batteria) e Stefania Tasca (voce).

Per la prima volta sarà possibile ascoltare dal vivo molti brani del nuovo Sono un figlio ma anche le canzoni più popolari e amate che ci ha regalato e alcune delle hit che ha scritto per illustri colleghi. (La redazione)

Se vuoi segnalarci un errore o dirci qualcosa, utilizza questo form. Se invece ti è piaciuto questo articolo, non possiamo che esserne felici. Tuttavia, per continuare a fare questo tipo di informazione in maniera libera e indipendente è importante anche (soprattutto) il tuo sostegno economico. Per questo motivo ti invitiamo a supportarci con una libera donazione via PayPal. Questo è il link per sostenerci. Grazie.