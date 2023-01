Sanremo, tutte le canzoni che hanno vinto il festival

Da martedì 7 a sabato 11 febbraio 2023 andrà in onda dal Teatro Ariston di Sanremo, in diretta TV su Rai Uno, il 73esimo Festival della Canzone Italiana.

In attesa di sapere chi, tra i 28 concorrenti in gara, sarà il vincitore di Sanremo 2023, siamo andati a scoprire tutte le canzoni che, a partire dalla prima edizione del 1951 a oggi, hanno trionfato nella celebre kermesse canora italiana.

Il Festival della Canzone Italiana nasce nel 1951 su iniziativa della RAI che lo trasmette in radio, riscuotendo immediatamente un grande successo di pubblico. Tre anni dopo, esattamente nel 1954, la celebre manifestazione canora di Sanremo sbarca in televisione. (La redazione)

