L’album d’esordio dei Complete Mountain Almanac

Complete Mountain Almanac è un progetto artistico e musicale nato dalla collaborazione della cantante e compositrice svedese di origine norvegese Rebekka Karijord con la poetessa, ballerina e artista multimediale di origine americana, residente in Italia, Jessica Dessner, insieme ai suoi fratelli Aaron e Bryce Dessner dei National.

Complete Mountain Almanac è anche titolo dell’omonimo album di debutto della formazione indie pop di Rebekka e Jessica, in uscita il 27 gennaio 2023 per Bella Union. (La redazione)

